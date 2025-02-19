Toyota разработала новую силовую установку на водороде

В установке 3rd Gen FC System объединены обратная связь от клиентов и результаты испытаний за последние несколько лет. Система стала в два раза более надёжной. Топливная эффективность выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим поколением, а запас хода увеличится на 20 процентов. Наконец, обходится такая установка заметно дешевле.