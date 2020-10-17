Toyota обновила рамный минивэн на шасси Fortuner и Hilux

Рестайлинг принёс минивэну Toyota Innova новые бампера, радиаторную решётку и светодиодную оптику, хотя объём доработок меньше, чем у «родственных» Fortuner и Hilux. Для максимально оснащённых однообъёмников можно заказать 17-дюймовые колёсные диски. Во Вьетнаме Innova обзавелась версией с практичным пластиковым обвесом по периметру кузова.
Интерьер базовых минивэнов принципиально не поменялся, но добавились новые отделочные материалы, а перечень стандартных опций расширился — появились парктроники, кондиционер, камера заднего вида и мультимедиасистема с 7-дюймовым тачскрином.
В Индонезии гамму расширили за счёт шестиместных топ-версий Luxury — такие Innova получили 9-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса, климатическую установку, сенсорный монитор для пассажиров второго ряда, контурную подсветку, а также боковые подушки и шторки безопасности. Салон обшит искусственной кожей, панели украшены вставками «под дерево».
Технически семейство Toyota Innova не изменилось: в основе рамное шасси с неразрезным задним мостом, под капотом бензиновые атмосферные моторы 1TR-FE 2.0 или 2TR-FE 2.7, а также турбодизели 2GD-FTV объёмом 2,4 литра или 1GD-FTV (2,8 литра). Трансмиссия — 5-скоростная «механика» или 6-ступенчатый «автомат», привод — на заднюю ось. Дорожный просвет минивэна — 178 миллиметров.
В Индонезии цены на Toyota Innova стартуют с 337 миллионов рупий (около 1,78 миллиона рублей), во Вьетнаме минивэн стоит от 750 миллионов до 1 миллиарда донгов (от 2,52 до 3,35 миллиона рублей). Версии для разных рынков незначительно отличаются внешне и по оснащению.