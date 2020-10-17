Toyota обновила рамный минивэн на шасси Fortuner и Hilux

В Индонезии цены на Toyota Innova стартуют с 337 миллионов рупий (около 1,78 миллиона рублей), во Вьетнаме минивэн стоит от 750 миллионов до 1 миллиарда донгов (от 2,52 до 3,35 миллиона рублей). Версии для разных рынков незначительно отличаются внешне и по оснащению.