Toyota вложит полмиллиарда долларов в летающее такси

Средства Toyota, которая сотрудничает с Joby Aviation уже почти семь лет, пойдут на поддержку сертификации коммерческого производства аэротакси. В августе 2024 года Joby подтвердила, что четвертый из пяти этапов процесса завершен более чем на треть. В обмен Toyota получит акции американского стартапа.

Недавно с производственной линии Joby в Калифорнии сошел третий прототип летательного аппарата. Их оснащают электрическими и водородными силовыми установками. Демонстрационное водородно-электрическое воздушное такси в ходе тестов смогло пролететь без дозаправки более 900 километров.