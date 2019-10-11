Toyota построила автомобиль, который умеет очищать воздух

Прототип не строили с нуля — он является переосмысленной и более современной версией Conept-i, который производитель показал на выставке потребительской электроники CES в 2017 году. Внешне обе модели получили довольно много схожих черт, но у LQ много доработок. Например, у модели появились боковые зеркала, четыре полноценные двери, дворники и лючок для зарядки, что сделало ее более похожей на автомобиль.
Модель оснащен автопилотом четвертого уровня, который позволяет водителю не следить за дорогой постоянно — он может лечь спать или покинуть кресло. В оснащение также вошла функция Valet Parking System, при помощи которой автомобиль сам может найти парковочное место и встать на него, а потом, если потребуется, вернется обратно. Помимо этого, концепт оснастили системой обучаемого искусственного интеллекта Yui, функционал которой сильно расширился со времен Concept-i.
По словам представителей Toyota, этот помощник сможет подстраивать автомобиль под водителя — во время поездок искусственный интеллект будет анализировать поведение владельца, его настроение и предпочтения, манеру езды и интересы. Общаться с водителем и пассажирами Yui станет при помощи голоса, а также световых сигналов.
Помимо этого, автомобиль получит «умное» сиденье для водителя, которое может взбодрить или наоборот расслабить человека. Система состоит из нескольких надувных баллонов и системы кондиционирования. Если система понимает, что водитель устал, она надувает баллон в спинке, чтобы поддержать вертикальное положение, а также включает кондиционер и направляет холодный воздух в сторону человека.
В случае же, когда он может расслабиться — например, если автомобиль едет в автономном режиме, баллон начинается плавно надуваться и сдуваться обратно, оказывая расслабляющее действие. Температура в салоне при этом повышается, чтобы еще больше настраивает человека на отдых.
Автомобиль умеет сообщать водителю и пассажирам информацию о ситуации вокруг себя — например, о состоянии дорожного покрытия. Кроме того, LQ умеет общаться и с людьми, которые находятся снаружи автомобиля. Инженеры оснастили концепт цифровым микрозеркальным устройством (Digital Micromirror Device), которое может проецировать сложные фигуры на дорогу спереди себя.
Еще одной особенностью концепта является покрытие-катализатор, которое умеет очищать воздух во время езды. По подсчетам специалистов Toyota за час езды автомобиль способен очистить около 60 процентов озона, содержащегося в 1000 литрах воздуха. Если технология окажется практичной, такое покрытие начнут использовать на серийных коммерческих автомобилях.
Официальный дебют концепт-кара LQ состоится в рамках автосалона в Токио, который откроется в конце октября. Помимо этого Toyota организует публичные тест-драйвы Toyota Yui Project Tours 2020, которые будут проходить с июня по сентябрь следующего года.