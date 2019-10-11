Toyota построила автомобиль, который умеет очищать воздух

Прототип не строили с нуля — он является переосмысленной и более современной версией Conept-i, который производитель показал на выставке потребительской электроники CES в 2017 году. Внешне обе модели получили довольно много схожих черт, но у LQ много доработок. Например, у модели появились боковые зеркала, четыре полноценные двери, дворники и лючок для зарядки, что сделало ее более похожей на автомобиль.

Модель оснащен автопилотом четвертого уровня, который позволяет водителю не следить за дорогой постоянно — он может лечь спать или покинуть кресло. В оснащение также вошла функция Valet Parking System, при помощи которой автомобиль сам может найти парковочное место и встать на него, а потом, если потребуется, вернется обратно. Помимо этого, концепт оснастили системой обучаемого искусственного интеллекта Yui, функционал которой сильно расширился со времен Concept-i.