Toyota отправит на Луну собственный луноход

Первый «лунный автомобиль» — советский Луноход-1 — приземлился около «Моря Дождей» в северо-западной части видимой с Земли стороны Луны в ноябре 1970 года. Он работал на спутнике 11 месяцев. Следом за ним появился американский Lunar Roving Vehicle (LRV), который использовали в программе «Аполлон» в 1971-72 годах. Главным подрядчиком проекта была фирма Delco — подразделение General Motors, специализирующееся на электронных компонентах. LRV оснащался четырьмя электромоторами суммарной мощностью в одну лошадиную силу и мог проезжать на одной зарядке до 92 километров.