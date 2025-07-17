Toyota готовит «внедорожный» минивэн. Его могут представить уже в этом году

Однообъемник Toyota получит угловатую внешность, намекающую на внедорожные способности, но платформа у него будет легковая — TNGA-C. Он разделит ее с моделями Noah и Voxy, которые оснащаются гибридной установкой на базе 1,8-литрового мотора и двухлитровым ДВС. Привод может быть полным в обоих случаях.