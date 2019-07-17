Луноход от Toyota построят на базе серийной модели

Во время пресс-конференции представители компаний объявили, что до конца этого года никаких работ по созданию прототипа вестись не будет: специалисты полностью сосредоточатся на составлении подробных технических требований и заданий, а уже с 2020 года начнется полноценная работа над луноходом. Первый тестовый прототип, разумеется, будет только для испытаний на Земле, его компания планирует достроить к 2022 году.
Экспериментальный образец будет создан на основе серийной модели Toyota — он станет уменьшенной копией будущего лунохода. Итоговый вариант, который отправится на Луну, по размеру будет как сренднеразмерный автобус. В длину он будет достигать шести метров, в ширину — 5,2 метра, а в высоту — 3,8 метра. В кабине организуют жилой отсек площадью 13 квадратных метров, в котором разместятся два астронавта.
Первый опытный образец, готовый к отправке на Луну, планируют построить к 2027 году. Японское аэрокосмическое агентство JAXA хочет, чтобы астронавты могли работать на Луне по шесть недель, а луноход мог преодолевать расстояние в тысячу километров. Кроме того, жилая кабина будет оборудована системой подачи кислорода, чтобы космонавтом не пришлось все шесть недель провести в скафандрах.