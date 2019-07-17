Луноход от Toyota построят на базе серийной модели

Во время пресс-конференции представители компаний объявили, что до конца этого года никаких работ по созданию прототипа вестись не будет: специалисты полностью сосредоточатся на составлении подробных технических требований и заданий, а уже с 2020 года начнется полноценная работа над луноходом. Первый тестовый прототип, разумеется, будет только для испытаний на Земле, его компания планирует достроить к 2022 году.