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12:51

Луноход от Toyota построят на базе серийной модели

Первый тестовый прототип компания планирует построить к 2022 году

Автопроизводитель Toyota и японское аэрокосмическое агентство JAXA заключили трехлетний договор о сотрудничестве, в рамках которого будет разработан пилотируемый дом на колесах для изучения поверхности Луны. В основу лунохода ляжет серийная модель компании.
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Во время пресс-конференции представители компаний объявили, что до конца этого года никаких работ по созданию прототипа вестись не будет: специалисты полностью сосредоточатся на составлении подробных технических требований и заданий, а уже с 2020 года начнется полноценная работа над луноходом. Первый тестовый прототип, разумеется, будет только для испытаний на Земле, его компания планирует достроить к 2022 году.

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Экспериментальный образец будет создан на основе серийной модели Toyota — он станет уменьшенной копией будущего лунохода. Итоговый вариант, который отправится на Луну, по размеру будет как сренднеразмерный автобус. В длину он будет достигать шести метров, в ширину — 5,2 метра, а в высоту — 3,8 метра. В кабине организуют жилой отсек площадью 13 квадратных метров, в котором разместятся два астронавта.

Первый опытный образец, готовый к отправке на Луну, планируют построить к 2027 году. Японское аэрокосмическое агентство JAXA хочет, чтобы астронавты могли работать на Луне по шесть недель, а луноход мог преодолевать расстояние в тысячу километров. Кроме того, жилая кабина будет оборудована системой подачи кислорода, чтобы космонавтом не пришлось все шесть недель провести в скафандрах.

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