Toyota отшутилась насчет отсутствия «Супры» в Need for Speed, но этого никто не понял

Поклонники бренда задали вопрос в твиттере, почему в новой Need for Speed нет ни одной модели. В ответ компания написала, что не поддерживает нелегальные гонки, поэтому их автомобили можно найти в профессиональном симуляторе Gran Turismo.

Авторы нового Need for Speed ответили «Тойоте» фразой «пфф, зануды», чем вызвали поддержку пользователей. Затем выяснилось, что модели компании отсутствуют не только в этой игре — например, в Forza Motorsport, где нет нелегальных гонок, их тоже нет.