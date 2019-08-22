Toyota отшутилась насчет отсутствия «Супры» в Need for Speed, но этого никто не понял

Поклонники бренда задали вопрос в твиттере, почему в новой Need for Speed нет ни одной модели. В ответ компания написала, что не поддерживает нелегальные гонки, поэтому их автомобили можно найти в профессиональном симуляторе Gran Turismo.
Авторы нового Need for Speed ответили «Тойоте» фразой «пфф, зануды», чем вызвали поддержку пользователей. Затем выяснилось, что модели компании отсутствуют не только в этой игре — например, в Forza Motorsport, где нет нелегальных гонок, их тоже нет.
В итоге компания удалила твит и выпустила более официальный ответ. Представители марки объяснили, что на самом деле являются поклонниками гоночных симуляторов, но сейчас у них заключен контракт с Sony, поэтому поуправлять виртуальными «Тойотами» можно только в серии Gran Turismo.
В новой игре из серии Need for Speed разработчики добавили режим нелегальных гонок. Днем игроки смогут участвовать в легальных заездах и зарабатывать деньги на тюнинг. Ночью же игра будет приобретать иной характер — к уличным гонкам будет повышенное внимание полицейских, что усложнит участие в них, зато призы за победу будут более ценными.