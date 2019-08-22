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19:17

Toyota отшутилась насчет отсутствия «Супры» в Need for Speed, но этого никто не понял

В итоге компании все же пришлось выпускать официальный ответ

Недавно представители Need for Speed опубликовали список автомобилей, который будут представлены в игре. К огромному сожалению фанатов, в списке ни оказалось ни одной «Тойоты», включая новое поколение Supra. Производитель попытался объяснить это с юмором, однако шутку никто не понял.

Поклонники бренда задали вопрос в твиттере, почему в новой Need for Speed нет ни одной модели. В ответ компания написала, что не поддерживает нелегальные гонки, поэтому их автомобили можно найти в профессиональном симуляторе Gran Turismo.

Авторы нового Need for Speed ответили «Тойоте» фразой «пфф, зануды», чем вызвали поддержку пользователей. Затем выяснилось, что модели компании отсутствуют не только в этой игре — например, в Forza Motorsport, где нет нелегальных гонок, их тоже нет.

В итоге компания удалила твит и выпустила более официальный ответ. Представители марки объяснили, что на самом деле являются поклонниками гоночных симуляторов, но сейчас у них заключен контракт с Sony, поэтому поуправлять виртуальными «Тойотами» можно только в серии Gran Turismo.

Трейлер новой игры Need for Speed Heat

В новой игре из серии Need for Speed разработчики добавили режим нелегальных гонок. Днем игроки смогут участвовать в легальных заездах и зарабатывать деньги на тюнинг. Ночью же игра будет приобретать иной характер — к уличным гонкам будет повышенное внимание полицейских, что усложнит участие в них, зато призы за победу будут более ценными.