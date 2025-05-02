У новой Toyota Camry XV80 появилась «черная» спортверсия

Японский бизнес-седан готовится к 2026 модельному году в США

У новой Toyota Camry XV80 появилась «черная» спортверсия. В девятом поколении в гамму впервые добавлена модификация Nightshade Edition. Такая комплектация стала пятой по счёту, но де факто речь идёт о заводском антихроме и расширенном оснащении для машин со спортпакетом SE (XSE). Отличительные особенности — 19-дюймовые антрацитовые диски, чёрные логотипы и элементы декора, а также урезанная цветовая гамма (белый, красный и чёрный колер).