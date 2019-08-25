Toyota рассказала об беспилотных автомобилях для Олимпиады-2020

«Гвоздём» церемонии открытия может стать футуристичный концепт-кар Concept-i, впервые представленный в 2017 году. К Олимпиаде прототип доработают, адаптируют технологии автономного вождения и возможность управления при помощи голосовых команд. Не исключено, что Concept-i будет задействован в церемонии передачи олимпийского огня. Кроме того, модули Concept-i с дверями типа «крылья чайки» помогут перемещаться людям с ограниченными возможностями.