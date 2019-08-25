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10:59

Toyota рассказала об беспилотных автомобилях для Олимпиады-2020

Компания подготовит для соревнований 3700 экологически чистых автомобилей

© Toyota
Японский концерн Toyota поделился планами подготовки к летней Олимпиаде-2020, которая пройдёт в Токио. Транспортом участников и официальных лиц будут электрифицированные автомобили марки, техника на топливных элементах, кроме того Toyota продемонстрирует всему миру беспилотники четвертого уровня.

«Гвоздём» церемонии открытия может стать футуристичный концепт-кар Concept-i, впервые представленный в 2017 году. К Олимпиаде прототип доработают, адаптируют технологии автономного вождения и возможность управления при помощи голосовых команд. Не исключено, что Concept-i будет задействован в церемонии передачи олимпийского огня. Кроме того, модули Concept-i с дверями типа «крылья чайки» помогут перемещаться людям с ограниченными возможностями.

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Toyota Concept-i

Другим беспилотником, который опробуют на Олимпийских играх, станет микроавтобус e-Palette. Автономные шаттлы вместимостью в 20 человек будут курсировать по олимпийской деревне и перевозить спортсменов и членов спортивных команд. В будущем e-Palette планируют продавать как электрическое шасси с набором технических решений для автономного перемещения, а кузов покупатель сможет спроектировать самостоятельно, исходя из собственных нужд.

Для компании Toyota, которая является генеральным спонсором Олимпиады-2020, соревнования станут витриной технологий.

За перемещение участников и гостей соревнований по Токио будут ответственны водородные автобусы Toyota Sora и компактные седаны на топливных элементах Toyota Mirai. Открытие Летней Олимпиады-2020 состоится 24 июля следующего года.