Toyota рассказала об беспилотных автомобилях для Олимпиады-2020

«Гвоздём» церемонии открытия может стать футуристичный концепт-кар Concept-i, впервые представленный в 2017 году. К Олимпиаде прототип доработают, адаптируют технологии автономного вождения и возможность управления при помощи голосовых команд. Не исключено, что Concept-i будет задействован в церемонии передачи олимпийского огня. Кроме того, модули Concept-i с дверями типа «крылья чайки» помогут перемещаться людям с ограниченными возможностями.
Другим беспилотником, который опробуют на Олимпийских играх, станет микроавтобус e-Palette. Автономные шаттлы вместимостью в 20 человек будут курсировать по олимпийской деревне и перевозить спортсменов и членов спортивных команд. В будущем e-Palette планируют продавать как электрическое шасси с набором технических решений для автономного перемещения, а кузов покупатель сможет спроектировать самостоятельно, исходя из собственных нужд.
Для компании Toyota, которая является генеральным спонсором Олимпиады-2020, соревнования станут витриной технологий.
За перемещение участников и гостей соревнований по Токио будут ответственны водородные автобусы Toyota Sora и компактные седаны на топливных элементах Toyota Mirai. Открытие Летней Олимпиады-2020 состоится 24 июля следующего года.