Опубликовано 21 января 2026, 14:011 мин.
Toyota перейдет на выпуск автомобилей из отходов
Автомобили Toyota к 2030 году на треть будут состоять из отходов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на портал Nikkei Asia, данные меры связаны с готовящимися поправками Евросоюза к законодательству об утилизации.
© Toyota
Новые правила обяжут производителей использовать в конструкции автомобилей определённый процент пластика, полученного из переработанных материалов.
В ответ компания планирует увеличить применение вторсырья, включая переработанные сталь, алюминий и пластик, в том числе из старых машин. Сейчас изучается возможность использования такого сырья как в салоне, так и в производстве деталей кузова и двигателя.
Компания уже сейчас использует переработанные материалы, которые составляют примерно пятую часть (20-25%) от веса выпускаемого автомобиля.