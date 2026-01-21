Toyota перейдет на выпуск автомобилей из отходов

Новые правила обяжут производителей использовать в конструкции автомобилей определённый процент пластика, полученного из переработанных материалов.

В ответ компания планирует увеличить применение вторсырья, включая переработанные сталь, алюминий и пластик, в том числе из старых машин. Сейчас изучается возможность использования такого сырья как в салоне, так и в производстве деталей кузова и двигателя.

Компания уже сейчас использует переработанные материалы, которые составляют примерно пятую часть (20-25%) от веса выпускаемого автомобиля.