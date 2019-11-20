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14:19

У Toyota появился очень мощный и быстрый RAV4

Японская компания выводит на рынок гибридный кроссовер с функцией подзарядки

© Toyota
Компания Toyota привезла на автосалон в Лос-Анджелесе подключаемый гибрид RAV4 Prime. Он разгоняется с нуля до 97 километров в час за 5,8 секунды – быстрее, чем любой другой кроссовер в линейке.

В движение кроссовер приводит гибридная силовая установка, в составе которой 177-сильный бензиновый двигатель объемом 2,5 литра и два электромотора (по одному на каждой оси). Суммарная отдача агрегатов достигает 306 лошадиных сил. Автомобиль набирает «сотню» на две секунды быстрее показателя прежнего 222-сильного гибрида. Заявленный производителем расход топлива составляет всего 2,6 литра на 100 километров.

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Версия Prime отличается от обычного RAV4 дизайном экстерьера: такой кроссовер можно узнать по чуть иному оформлению радиаторной решетки и новому переднему бамперу. Кроме того, для новинки предусмотрены 18-дюймовые диски и мультимедийная система с экраном диагональю восемь дюймов. За доплату можно заказать 9-дюймовый дисплей и подрулевые переключатели передач.

У американских дилеров мощные гибриды появятся в середине следующего года. В России же новинку ждать не стоит: линейка RAV4 на нашем рынке представлена версиями с моторами 2,0 и 2,5 литра, а цены на модель варьируются от 1,7 миллиона до 2,6 миллиона рублей. С января по октябрь 2019 года Toyota RAV4 реализовали в количестве 22,9 тысячи экземпляров.

Источник: Toyota