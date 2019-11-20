У Toyota появился очень мощный и быстрый RAV4

У американских дилеров мощные гибриды появятся в середине следующего года. В России же новинку ждать не стоит: линейка RAV4 на нашем рынке представлена версиями с моторами 2,0 и 2,5 литра, а цены на модель варьируются от 1,7 миллиона до 2,6 миллиона рублей. С января по октябрь 2019 года Toyota RAV4 реализовали в количестве 22,9 тысячи экземпляров.