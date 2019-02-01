В России Toyota и Lexus отправят на сервис 84 тысячи автомобилей

На автомобилях Toyota и Lexus, оборудованных подушками безопасности Takata, существует вероятность взрыва пиропатрона, осколки которого могут пробить ткань и нанести травму водителю и пассажиру. На сервисе будет заменен газогенератор подушки безопасности. Под отзыв попали машины, реализованные с 28 февраля 2011 года по 27 июня 2018 года.

Ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Со списком VIN-номеров отзываемых автомобилей можно ознакомиться на сайте Росстандарта.

Выявление дефектных газогенераторов в подушках Takata вызвало волну отзывных кампаний. В общей сложности по всему миру было отправлено в ремонт почти 40 миллионов автомобилей. В июне 2017-го компания Takata объявила о банкротстве.