Toyota не откажется от выпуска седанов

Toyota не откажется от выпуска седановЯпонская марка сохранит присутствие в сегменте несмотря ни на что
Вопрос о будущем легковушек возник на фоне появления на рынке США кросс-версии Corolla, получившей название Corolla Cross. Стратегия японской марки отличается от прочих марок: например, Ford уже отказался от выпуска седанов, а Chevrolet сократил присутствие в сегменте до единственной модели Malibu. В Toyota же заявили, что вложения в разработку новых седанов — это «хорошее и долгосрочное решение», поскольку этот сегмент рынка существует и будет существовать в будущем. И, несмотря на то, что продажи седанов демонстрируют отрицательную динамику, в последнее время спрос, похоже, немного стабилизировался.
В Toyota считают, что среди клиентов марки есть те, кто любит седаны и не заинтересован в покупке кроссоверов. Возможно, их не так много, как раньше, но они существуют. Более того, пока Toyota только выигрывает от ухода с рынка Chevrolet Cruze и Impala, Ford Focus и Fusion, а также Mazda6. Доля японской марки от общего объема продаж новых автомобилей в США составляет внушительные 20 процентов.
В России Toyota представлена двумя седанами: Corolla, которая стоит от 1,5 миллиона рублей, и Camry, цены на которую стартуют с отметки 1,8 миллиона рублей. С начала года дилеры японской марки реализовали в стране более 31,7 тысячи новых автомобилей, 8,2 тысячи из которых — это Camry, а еще 589 машин — Corolla. Впрочем, кроссоверы марки все равно пользуются большей популярностью: для сравнения, за четыре месяца 2021 года россияне приобрели почти 14,2 тысячи RAV4.