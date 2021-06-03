Toyota не откажется от выпуска седанов

В Toyota считают, что среди клиентов марки есть те, кто любит седаны и не заинтересован в покупке кроссоверов. Возможно, их не так много, как раньше, но они существуют. Более того, пока Toyota только выигрывает от ухода с рынка Chevrolet Cruze и Impala, Ford Focus и Fusion, а также Mazda6. Доля японской марки от общего объема продаж новых автомобилей в США составляет внушительные 20 процентов.