Toyota подготовила Sequoia для сурового бездорожья

В стандартное оснащение Toyota Sequoia TRD Pro входит комплекс безопасности TSS-P. Он включает в себя систему предотвращения столкновений с функцией определения пешеходов, систему удержания в полосе, активный круиз-контроль с функцией полной остановки, систему автоматического управления дальним светом.

Помимо Sequoia в линейке TRD Pro есть внедорожник 4Runner, пикапы Tundra и Tacoma.