Toyota готовит «заряженный» внедорожник. Возможно, это Land Cruiser 300

Toyota готовит «заряженный» внедорожник. Возможно, это Land Cruiser 300На разработку новинки намекнули в спортивном подразделении Gazoo Racing
По словам руководителя Gazoo Racing, подразделение намерено предложить клиентам высокопроизводительный автомобиль, который вместе с тем был бы более универсальным, чем нынешние GR86, GR Supra, а также «заряженные» Yaris и Corolla. Иными словами, модель сегмента SUV. При этом у Yaris Cross, C-HR и Land Cruiser 300 имеются спортивные исполнения GR Sport, но это все же не полноценные «заряженные» версии.
К слову, упомянутый Toyota Land Cruiser 300 GR Sport недолгое время продавался в том числе и в России: «оспортивленный» внедорожник вышел на наш рынок осенью 2021 года и стоил на тот момент от 7 620 000 рублей за вариант с дизельным мотором и от 7 684 000 рублей — за автомобиль с бензиновым двигателем. Однако весной 2022 года Toyota приостановила деятельность в России из-за СВО, а позже и вовсе избавилась от российских активов, в числе которых был завод в Санкт-Петербурге.
Возвращаясь к спортивному подразделению Gazoo Racing, в апреле этого года появились слухи, что подразделение готовит совершенно новую модель, для которой могут возродить название Starlet. Это будет мощный хэтчбек для потенциальной конвертации в раллийный автомобиль. По неофициальной информации, новинку построят на платформе Daihatsu New Global Architecture (DNGA), однако недавний скандал, связанный с безопасностью при авариях, отложил выход модели до 2026 года. Хэтчбек будет участвовать в ралли в зачете Rally 4, где ему предстоит соперничать с Renault Clio, Peugeot 208 и Ford Fiesta.