Toyota готовит «заряженный» внедорожник. Возможно, это Land Cruiser 300

К слову, упомянутый Toyota Land Cruiser 300 GR Sport недолгое время продавался в том числе и в России: «оспортивленный» внедорожник вышел на наш рынок осенью 2021 года и стоил на тот момент от 7 620 000 рублей за вариант с дизельным мотором и от 7 684 000 рублей — за автомобиль с бензиновым двигателем. Однако весной 2022 года Toyota приостановила деятельность в России из-за СВО, а позже и вовсе избавилась от российских активов, в числе которых был завод в Санкт-Петербурге.