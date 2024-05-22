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Новости
Опубликовано 22 мая 2024, 11:34
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Toyota готовит «заряженный» внедорожник. Возможно, это Land Cruiser 300

На разработку новинки намекнули в спортивном подразделении Gazoo Racing
Toyota может выпустить «заряженный» Land Cruiser 300. В разговоре с австралийским порталом Car Expert глава спортивного подразделения Toyota Gazoo Racing Тамоя Такахаси заявил, что следующим автомобилем GR, который выйдет на рынок, станет «вероятнее всего, внедорожник». Он не уточнил, о каком именно внедорожнике идет речь, так что остается только строить предложения. В Австралии продаются и Toyota Land Cruiser 300, и Land Cruiser Prado. Не исключено, что Такахаси говорил про «заряженную» версию одной из этих моделей.
Toyota Lans Cruiser 300 GR Sport
Toyota Lans Cruiser 300 GR Sport
© Toyota
Лиза Будрина

По словам руководителя Gazoo Racing, подразделение намерено предложить клиентам высокопроизводительный автомобиль, который вместе с тем был бы более универсальным, чем нынешние GR86, GR Supra, а также «заряженные» Yaris и Corolla. Иными словами, модель сегмента SUV. При этом у Yaris Cross, C-HR и Land Cruiser 300 имеются спортивные исполнения GR Sport, но это все же не полноценные «заряженные» версии.

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К слову, упомянутый Toyota Land Cruiser 300 GR Sport недолгое время продавался в том числе и в России: «оспортивленный» внедорожник вышел на наш рынок осенью 2021 года и стоил на тот момент от 7 620 000 рублей за вариант с дизельным мотором и от 7 684 000 рублей — за автомобиль с бензиновым двигателем. Однако весной 2022 года Toyota приостановила деятельность в России из-за СВО, а позже и вовсе избавилась от российских активов, в числе которых был завод в Санкт-Петербурге.

Возвращаясь к спортивному подразделению Gazoo Racing, в апреле этого года появились слухи, что подразделение готовит совершенно новую модель, для которой могут возродить название Starlet. Это будет мощный хэтчбек для потенциальной конвертации в раллийный автомобиль. По неофициальной информации, новинку построят на платформе Daihatsu New Global Architecture (DNGA), однако недавний скандал, связанный с безопасностью при авариях, отложил выход модели до 2026 года. Хэтчбек будет участвовать в ралли в зачете Rally 4, где ему предстоит соперничать с Renault Clio, Peugeot 208 и Ford Fiesta.

Источник:carexpert.com.au
Автор:Лиза Будрина
Теги:
#Toyota
#Gazoo Racing
#Новинки
#Land Cruiser