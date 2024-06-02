Японский пикап Toyota Tundra превратили в необычный броневик

Японский пикап Toyota Tundra превратили в необычный броневикПроект реализовала канадская компания Inkas Armored
Автомобиль получил максимальный для гражданского использования уровень защиты BR6+ — это значит, что модель может выдержать одновременный подрыв двух гранат DM51, а также атаку с применением стрелкового оружия калибра 7,62×63 миллиметра. Автомобиль имеет закрытую бронекапсулу, в которую заключён фактически весь внутренний объём машины.
Для защиты пассажиров устанавливаются бронированные стёкла, противоосколочные накладки дверей и бронированная перегородка за задними сиденьями, отделяющая салон от багажника. Предусмотрены шины со вставками из поликарбоната, пуленепробиваемый «футляр» топливного бака, бронезащита моторного отсека, автоматическая система пожаротушения, защита выпускной магистрали и радиатора.
В списке оборудования также есть камеры кругового обзора, система ночного видения, интерком, сирена и стробоскопы, силовые бамперы, доводчики дверей, система фильтрации воздуха и прочее оборудование. Технически пикап остаётся стандартным — шоу-кар создан на базе версии с новым 3,5-литровым бензиновым битурбомотором V6 на 389 лошадиных сил в сочетании с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.