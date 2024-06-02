Японский пикап Toyota Tundra превратили в необычный броневик

Проект реализовала канадская компания Inkas Armored

Японский пикап Toyota Tundra превратили в необычный бронированный автомобиль. Канадская компания Inkas Armored, которая специализируется на создании броневиков и бронировании стандартных машин, представила свой новый проект — за основу был взят пикап Toyota Tundra последнего поколения. Модель получила бронезащиту кузова, но визуально новинка почти ничем не выдаёт свою новую сущность, поскольку броня представляет собой интегрированную внутрь автомобиля капсулу. Это позволило сохранить внешний вид и даже практичность в плане грузоперевозок.