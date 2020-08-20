Toyota опубликовала новое изображение кроссовера Urban Cruiser

Весной этого года стало известно о договорённости между Toyota с индийским предприятием Maruti Suzuki по выпуску нового кроссовера для Индии, который будет представлять собой перелицованный Suzuki Vitara Brezza. В Индии новую модель, получившую название Urban Cruiser, предложат с «атмосферником» объёмом 1,5 литра, дополненным стартер-генератором с ременным приводом. Двигатель выдаёт 105 лошадиных сил и работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач либо четырехдиапазонным «автоматом».

В числе внешних отличий Urban Cruiser от Vitara Brezza, помимо шильдиков, иначе оформленная радиаторная решётка в стиле старших моделей Toyota. Кроме того, кроссовер Toyota можно будет заказать в уникальном коричневом цвете, недоступном для Suzuki Vitara Brezza.