Toyota опубликовала новое изображение кроссовера Urban Cruiser

Весной этого года стало известно о договорённости между Toyota с индийским предприятием Maruti Suzuki по выпуску нового кроссовера для Индии, который будет представлять собой перелицованный Suzuki Vitara Brezza. В Индии новую модель, получившую название Urban Cruiser, предложат с «атмосферником» объёмом 1,5 литра, дополненным стартер-генератором с ременным приводом. Двигатель выдаёт 105 лошадиных сил и работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач либо четырехдиапазонным «автоматом».
В числе внешних отличий Urban Cruiser от Vitara Brezza, помимо шильдиков, иначе оформленная радиаторная решётка в стиле старших моделей Toyota. Кроме того, кроссовер Toyota можно будет заказать в уникальном коричневом цвете, недоступном для Suzuki Vitara Brezza.
В список оснащения Urban Cruiser включены светодиодные дневные ходовые огни, 16-дюймовые диски, круиз-контроль, 7-дюймовый экран мультимедийной системы, которая поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, климат-контроль и безключевой доступ в салон. Уже в «базе» кроссовер укомплектован двумя фронтальными подушками безопасности и задними парковочными датчиками.
По данным Indian Autos Blog, цены на Urban Cruiser будут сравнимы с Vitara Brezza, который стоит от 734 тысячи рупий (720 тысяч рублей). Пока же известно, что для того, чтобы забронировать кроссовер, нужно оставить депозит в размере 11 тысяч рупий (10,8 тысячи рублей).