Представлен компактный кроссовер Toyota, который дешевле Hyundai Creta

Иной обвес не повлиял на габариты: длина Toyota Urban Cruiser не превышает четырёх метров. В салоне изменились только отделочные материалы и лейбл на руле — в остальном кроссоверы японских марок идентичны. Зато компактный вседорожник под брендом Toyota оснащён богаче: штатно есть две подушки безопасности, задние парктроники, полностью светодиодная оптика, мультимедиасистема с 7-дюймовым тачскрином и климат-контроль.

Интерьер Urban Cruiser может быть оформлен в коричневых тонах, тогда как для Vitara Brezza можно комбинировать только серый и чёрный. Вдобавок, Toyota предлагает на свой кроссовер большую гарантию — 3 года или 100 тысяч километров, тогда как для Suzuki Vitara Brezza гарантийные обязательства действуют 2 года или 40 тысяч километров.