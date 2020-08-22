Представлен компактный кроссовер Toyota, который дешевле Hyundai Creta

Дизайнеры Toyota постарались переосмыслить экстерьер Suzuki Vitara Brezza таким образом, чтобы кроссовер органично вписался в линейку, но оказался по максимуму унифицирован с донором. В итоге поменялись только передний бампер, радиаторная решётка и логотипы. Зато с некоторых ракурсов Urban Cruiser стал похож на уменьшенный внедорожник Fortuner.
Фото: Toyota Urban Cruiser
Иной обвес не повлиял на габариты: длина Toyota Urban Cruiser не превышает четырёх метров. В салоне изменились только отделочные материалы и лейбл на руле — в остальном кроссоверы японских марок идентичны. Зато компактный вседорожник под брендом Toyota оснащён богаче: штатно есть две подушки безопасности, задние парктроники, полностью светодиодная оптика, мультимедиасистема с 7-дюймовым тачскрином и климат-контроль.
Интерьер Urban Cruiser может быть оформлен в коричневых тонах, тогда как для Vitara Brezza можно комбинировать только серый и чёрный. Вдобавок, Toyota предлагает на свой кроссовер большую гарантию — 3 года или 100 тысяч километров, тогда как для Suzuki Vitara Brezza гарантийные обязательства действуют 2 года или 40 тысяч километров.
Фото: Интерьер Toyota Urban Cruiser
Отличия по технической начинке отсутствуют: и Urban Cruiser, и Vitara Brezza предлагаются с безальтернативным бензиновым «атмосферником» 1.5 мощностью 105 лошадиных сил и крутящим моментом 138 Нм. Силовой агрегат сочетается с 5-скоростной «механикой» или 4-ступенчатым «автоматом», причём «двухпедальные» версии дополнены 48-вольтовым стартер-генератором. Привод — на передние колёса, клиренс — 198 миллиметров.
Выпускать Toyota Urban Cruiser будут на заводе Maruti Suzuki в Индии по соседству с Vitara Brezza. Предзаказ на новинку уже можно оформить, заплатив 11 тысяч рупий (11 тысяч рублей). Полный прайс-лист опубликуют на следующей неделе, но известно, что благодаря расширенному набору опций Urban Cruiser будет чуть дороже Vitara Brezza, цены на который стартуют с 734 тысяч рупий (733 тысячи рублей).
Предполагается, что стартовая цена Urban Cruiser совпадёт с ценой Vitara Brezza в «средних» комплектациях, то есть кроссовер Toyota обойдётся в 850-900 тысяч рупий. Это значит, что новинка Toyota окажется как минимум на 10 процентов дешевле Hyundai Creta, который в Индии стоит от 1 миллиона рупий. Вслед за Индией «бюджетник» Toyota будут продавать в Африке.