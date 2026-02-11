Toyota «выпустила собак на волю» и привела в ярость власти Австралии

В рекламе десятки собак бросают своих хозяев, чтобы запрыгнуть в кузов движущегося Toyota Hilux. В финальной сцене видно припаркованный пикап, кузов которого до отказа заполнен собаками.

Власти Австралии установили, что ролик нарушает два пункта кодекса безопасности. В решении указано, что реклама демонстрирует незаконный и небезопасный способ транспортировки собак, которые должны быть надежно закреплены в транспортном средстве. Несмотря на юмористический тон ролика, он не соответствует общепринятым стандартам безопасности в обществе.

Toyota Australia в своем ответе пояснила, что сюжет с собаками — это игровая метафора. Компания также заверила, что на съемках использовались только дрессированные животные, а опасные сцены были созданы с помощью компьютерной графики, и ни одной собаке не было причинено вреда. Тем не менее, власти Австралии заявили, что реклама должна быть изменена.

Для Toyota это не первый случай подобных проблем с рекламой в Австралии. В прошлом году был снят с эфира ролик GR Yaris за демонстрацию опасного вождения, а в 2023 году в Великобритании была запрещена рекламная кампания Hilux за пропаганду «безответственного по отношению к окружающей среде» поведения вне дорог.

