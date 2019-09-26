Toyota выпустит новый водородный седан

Кроме того, дополнительно можно оснастить Mirai системой Power take off, благодаря которой машину можно использовать в качестве зарядной станции. По заявлению производителя, седан сможет обеспечивать электричеством средний дом в Японии на протяжении недели.

Продажи начались в конце 2014 года, и почти сразу производитель получил в несколько раз больше заказов, чем ожидал. На 2015 год поступило полторы тысячи заявок, при условии, что Toyota хотела сделать всего 400 экземпляров до конца года.