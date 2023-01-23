В России появился хэтчбек Toyota за 1,5 миллиона рублей

Toyota Agya/Wigo – модель для рынка Юго-Восточной Азии, которая производится на заводе в Индонезии. В 2020 году хэтчбек обновился: рестайлинг принес ему новые бамперы и оптику, а также модернизированный салон и более современную мультимедийную систему.

Agya/Wigo доступен в двумя моторами на выбор – помимо упомянутого агрегата 1.2 (88 сил) он может комплектоваться и трехцилиндровым двигателем объемом 1,0 литра, который развивает 67 лошадиных сил. Экземпляр, выставленный на продажу в Самаре, оснащен 88-сильным агрегатом и автоматической коробкой передач.

В списке оснащения указаны подогрев сидений, кондиционер, камера заднего вида, электропривод зеркал, мультифункциональное рулевое колесо и литые диски.