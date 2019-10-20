Новый кроссовер Toyota на базе RAV4: первые изображения

Причина появления «двойника» — наличие двух совместных предприятий Toyota с местными автопроизводителями. «Глобальная» модель RAV4 будет выпускаться совместно с FAW, а слегка модернизированный Wildlander — в сотрудничестве с GAC Motor. Визуально разницу между кроссоверами можно определить по другим бамперам, оригинальной радиаторной решётке и оптике. Иной обвес приведёт к изменению длины вседорожника с 4600 миллиметров, но точные характеристики пока не обнародованы.