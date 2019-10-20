Новый кроссовер Toyota на базе RAV4: первые изображения

Причина появления «двойника» — наличие двух совместных предприятий Toyota с местными автопроизводителями. «Глобальная» модель RAV4 будет выпускаться совместно с FAW, а слегка модернизированный Wildlander — в сотрудничестве с GAC Motor. Визуально разницу между кроссоверами можно определить по другим бамперам, оригинальной радиаторной решётке и оптике. Иной обвес приведёт к изменению длины вседорожника с 4600 миллиметров, но точные характеристики пока не обнародованы.
Фото: autohome.com.cn
Техническая начинка и дизайн интерьера Wildlander идентичны «глобальному» RAV4. Кроссовер можно будет заказать в обычной версии с 2,0-литровым атмосферным 171-сильным двигателем, передним приводом и вариатором или в гибридном исполнении с 2,5-литровым безнаддувным мотором, бесступенчатой коробкой передач и электродвигателем в приводе задней оси. Суммарная отдача электрифицированной силовой установки достигнет 222 лошадиных сил.
Ожидается, что премьера Toyota Wildlander состоится до конца года. Продажи «обычного» RAV4 пятого поколения в Китае стартуют 25 октября.
В России первые клиентские RAV4 появятся в салонах в ноябре. В нашей стране вседорожник предлагается со 149-сильным 2,0-литровым атмосферным мотором, передним приводом и «механикой» или с 2,5-литровым двигателем мощностью 199 лошадиных сил, сочетающимся с вариатором или 8-диапазонным «автоматом». Начальная цена — 1 миллион 756 тысяч рублей.