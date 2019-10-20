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14:59

Новый кроссовер Toyota на базе RAV4: первые изображения

Вседорожник Toyota Wildlander разделит платформу с RAV4 пятого поколения

© autohome.com.cn
Китайские сертификационные органы разместили снимки Toyota Wildlander — разновидности RAV4 для Поднебесной. Новинка отличается от актуального бестселлера Toyota перелицованной внешностью, иными материалами отделки, габаритами и названием.

Причина появления «двойника» — наличие двух совместных предприятий Toyota с местными автопроизводителями. «Глобальная» модель RAV4 будет выпускаться совместно с FAW, а слегка модернизированный Wildlander — в сотрудничестве с GAC Motor. Визуально разницу между кроссоверами можно определить по другим бамперам, оригинальной радиаторной решётке и оптике. Иной обвес приведёт к изменению длины вседорожника с 4600 миллиметров, но точные характеристики пока не обнародованы.

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Фото: autohome.com.cn

Техническая начинка и дизайн интерьера Wildlander идентичны «глобальному» RAV4. Кроссовер можно будет заказать в обычной версии с 2,0-литровым атмосферным 171-сильным двигателем, передним приводом и вариатором или в гибридном исполнении с 2,5-литровым безнаддувным мотором, бесступенчатой коробкой передач и электродвигателем в приводе задней оси. Суммарная отдача электрифицированной силовой установки достигнет 222 лошадиных сил.

Ожидается, что премьера Toyota Wildlander состоится до конца года. Продажи «обычного» RAV4 пятого поколения в Китае стартуют 25 октября.

В России первые клиентские RAV4 появятся в салонах в ноябре. В нашей стране вседорожник предлагается со 149-сильным 2,0-литровым атмосферным мотором, передним приводом и «механикой» или с 2,5-литровым двигателем мощностью 199 лошадиных сил, сочетающимся с вариатором или 8-диапазонным «автоматом». Начальная цена — 1 миллион 756 тысяч рублей.

Источник: autohome.com.cn