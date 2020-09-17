Toyota Yaris стал первым автомобилем, прошедшим краш-тест по новым правилам

Новая программа краш-тестов Euro NCAP предусматривает проведение нового испытания, в ходе которого имитируется выезд на встречную полосу. Тестируемый автомобиль на скорости 50 километров в час врезается в движущуюся навстречу с такой же скоростью тележку, на которой установлен деформируемый барьер. Это испытание стало самым тяжелым для небольшого хэтчбека.

В ходе краш-теста грудь манекена-водителя зафиксировала оранжевый уровень нагрузок, который подразумевает возможность получения серьезных травм. Также в пограничной зоне оказались бедра и колени водителя и переднего пассажира. Еще хуже с ударом справились ступни манекена-водителя, получившие коричневый уровень нагрузки. Однако с фронтальным ударом о стену на скорости 50 километров в час Toyota Yaris справился.