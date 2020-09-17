Toyota Yaris стал первым автомобилем, прошедшим краш-тест по новым правилам

Новая программа краш-тестов Euro NCAP предусматривает проведение нового испытания, в ходе которого имитируется выезд на встречную полосу. Тестируемый автомобиль на скорости 50 километров в час врезается в движущуюся навстречу с такой же скоростью тележку, на которой установлен деформируемый барьер. Это испытание стало самым тяжелым для небольшого хэтчбека.
В ходе краш-теста грудь манекена-водителя зафиксировала оранжевый уровень нагрузок, который подразумевает возможность получения серьезных травм. Также в пограничной зоне оказались бедра и колени водителя и переднего пассажира. Еще хуже с ударом справились ступни манекена-водителя, получившие коричневый уровень нагрузки. Однако с фронтальным ударом о стену на скорости 50 километров в час Toyota Yaris справился.
Видео: Euro NCAP
В ходе следующего теста, конструкцию автомобиля испытывали во время бокового удара о столб на скорости 32 километра в час. С этим столкновением у «Яриса» также не возникло проблем. При боковом краш-тесте на скорости 60 километров в час, несмотря на наличие центральных подушек безопасности, хэтчбек заработал три балла из-за контакта водителя-манекена с элементами интерьера. Однако имитируемый пассажир во время этого испытания не пострадал.
Помимо этого, системы безопасности Yaris распознали пешехода спереди при совершении поворотов, сумели избежать столкновения с велосипедистом, выехавшим из-за припаркованных автомобилей, а также успешно справилась с тестом на подрезание. В виду того, что с активной частью программы Euro NCAP хэтчбек справился успешно, несмотря на то, что автомобиль продемонстрировал средние результаты краш-теста на «встречке» модели присудили пять звезд рейтинга за безопасность по новым стандартам.
В середине мая европейская организация Euro NCAP представила самое масштабное обновление протоколов тестирования автомобилей за последнее десятилетие. В новой программе краш-тестов анонсировалось несколько новых испытаний, в том числе имитация столкновения компактной машины с более крупной.