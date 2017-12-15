Компания опубликовала тизер нового спортпрототипа

Пульс

Toyota построит спортивную машину с «гоночными генами»

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15 декабря 2017

Компания Toyota опубликовала первое изображение нового спортивного автомобиля, который получил название GR Super Sport Concept. Машина будет представлена на Токийском автосалоне, открывающемся 12 января следующего года.

[Спортивный дом на колесах с эмблемой Toyota](https://motor.ru/selector/sporthouse.htm)

Спортивный дом на колесах с эмблемой Toyota

Прототип построен в стилистике автомобилей чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC). Из мира автоспорта новинка позаимствует и все технологии, однако какие именно, пока не уточняется. В компании лишь уточняют, что концепт показывает, какой может быть машина для марафона «24 часа Нюрбургринга 2018 года».

Сезон WEC завершился в ноябре. Команда Toyota заняла второе место.

Помимо нового концепта, на Токийском автосалоне также покажут спортпрототип для Ле-Мана, раллийный хэтчбек Yaris GRMN и хот-хэтч Vitz, оснащенный двигателем с механическим нагнетателем.

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