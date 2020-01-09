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15:56

Toyota построит город будущего у подножия Фудзи

Энергосистема города будет производить чистую воду

Анастасия Дубина
Компания Toyota планирует построить небольшой город будущего у подножия вулкана Фудзи. Он будет оснащен автономной энергосистемой, побочным продуктом которой станет чистая вода.

Площадь города составит всего 0,71 квадратных километра. В основном энергосистема будет работать за счет реакции водорода с кислородом. В качестве дополнительных источников будут использовать солнечные панели.

Город получит название Woven City. Он предназначен для ученых и исследователей, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта, автономных систем и «умных домов». Испытывать все эти технологии также можно будет в самом городе в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации.

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Любой личный транспорт в городе запретят, а передвигаться можно будет только на велосипедах и самокатах. Кроме того, в городе создадут зоны, по которым смогут передвигаться беспилотные электрокары. Здания собираются строить из «зеленых» материалов: в основном из дерева, но без использования крепежей.

В этих домах будут предустановлены различные системы помощи жильцам, которые будут следить за здоровьем людей и помогать в повседневной жизни. Информация о происходящем в городе будет выгружаться в облачное хранилище, а вся инфраструктура будет автоматизирована.

По планам японского автопроизводителя строительство города должно начаться уже в следующем 2021 году. О том, когда Woven City введут в эксплуатацию, пока не сообщается.