Toyota построит город будущего у подножия Фудзи

Площадь города составит всего 0,71 квадратных километра. В основном энергосистема будет работать за счет реакции водорода с кислородом. В качестве дополнительных источников будут использовать солнечные панели.
Город получит название Woven City. Он предназначен для ученых и исследователей, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта, автономных систем и «умных домов». Испытывать все эти технологии также можно будет в самом городе в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации.
Любой личный транспорт в городе запретят, а передвигаться можно будет только на велосипедах и самокатах. Кроме того, в городе создадут зоны, по которым смогут передвигаться беспилотные электрокары. Здания собираются строить из «зеленых» материалов: в основном из дерева, но без использования крепежей.
В этих домах будут предустановлены различные системы помощи жильцам, которые будут следить за здоровьем людей и помогать в повседневной жизни. Информация о происходящем в городе будет выгружаться в облачное хранилище, а вся инфраструктура будет автоматизирована.
По планам японского автопроизводителя строительство города должно начаться уже в следующем 2021 году. О том, когда Woven City введут в эксплуатацию, пока не сообщается.