Toyota построит город будущего у подножия Фудзи

Площадь города составит всего 0,71 квадратных километра. В основном энергосистема будет работать за счет реакции водорода с кислородом. В качестве дополнительных источников будут использовать солнечные панели.

Город получит название Woven City. Он предназначен для ученых и исследователей, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта, автономных систем и «умных домов». Испытывать все эти технологии также можно будет в самом городе в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации.