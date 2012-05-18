Стали известны российские цены на купе Toyota GT 86

Компания Toyota начала в России прием заказов на заднеприводное купе GT 86. Самый доступный вариант модели в базовой комплектации стоит 1 миллион 353 тысячи рублей, а топовая модификация оценивается в 1 миллион 483 тысячи рублей.

На российском рынке спорткупе предлагается в одном из семи цветов окраски кузова: красном, черном, синем, белом, серебристом, оранжевом и сером. При этом первый из них является базовым, а за остальные требуется доплата в 14 тысяч рублей.