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15:56, 18 мая 2012
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Стали известны российские цены на купе Toyota GT 86

Цены на 200-сильное заднеприводное купе начинаются от 1 353 000 рублей

В России начались продажи заднеприводного купе Toyota GT 86. Самый доступный вариант модели в базовой комплектации стоит 1 миллион 353 тысячи рублей, а топовая модификация оценивается в 1 миллион 483 тысячи рублей.

Toyota GT 86
Toyota GT 86
© Toyota (GB) PLC
Редакция «Мотора»

Компания Toyota начала в России прием заказов на заднеприводное купе GT 86. Самый доступный вариант модели в базовой комплектации стоит 1 миллион 353 тысячи рублей, а топовая модификация оценивается в 1 миллион 483 тысячи рублей.

На российском рынке спорткупе предлагается в одном из семи цветов окраски кузова: красном, черном, синем, белом, серебристом, оранжевом и сером. При этом первый из них является базовым, а за остальные требуется доплата в 14 тысяч рублей.

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Фото: Toyota

Модель доступна в трех комплектациях "Элеганс", "Престиж" и "Люкс". Оснащение последних двух ничем не отличается. Единственная разница, что "Престиж" предлагается только с "механикой", а "Люкс" — с "автоматом".

Toyota GT 86 оснащается 200-сильным двухлитровым оппозитным двигателем с непосредственным впрыском топлива, способным работать в паре с шестиступенчатой механической или шестидиапазонной автоматической коробкой передач.

Комплектации и цены

МТАТ
Элегансот 1 353 000 рублей--
Престижот 1 412 000 рублей--
Люкс--от 1 483 000 рублей

Базовая комплектация "Элеганс"

Легкосплавные диски с шинами 215/45R17
Боковые зеркала в цвет кузова с обогревом и электроприводом складывания
Обивка сидений тканью
Спортивные сиденья с увеличенной боковой поддержкой
Электростеклоподъемники с функцией поднятия/опускания стекла однократным нажатием
Складывающееся заднее сиденье
Датчик света
Двухзонный климат контроль
Салонное зеркало (безрамное) заднего вида с автоматическим затемнением
Круиз-контроль
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя "Smart Entry & Push Start"
Аудио система CD/MP3/WMA
6,1-дюймовый цветной дисплей на центральной консоли
6 динамиков
Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Система курсовой устойчивости (VSC)
Задний межколесный дифференциал повышенного трения (LSD)
Фронтальные подушки безопасности
Боковые подушки безопасности
Шторки безопасности
Коленная подушка безопасности для водителя

Топовая комплектация "Люкс"

Подрулевые лепестки переключения передач
Подогрев передних сидений
Обивка сидений кожей

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