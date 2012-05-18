Стали известны российские цены на купе Toyota GT 86

Стали известны российские цены на купе Toyota GT 86Цены на 200-сильное заднеприводное купе начинаются от 1 353 000 рублей
В России начались продажи заднеприводного купе Toyota GT 86. Самый доступный вариант модели в базовой комплектации стоит 1 миллион 353 тысячи рублей, а топовая модификация оценивается в 1 миллион 483 тысячи рублей.
Компания Toyota начала в России прием заказов на заднеприводное купе GT 86. Самый доступный вариант модели в базовой комплектации стоит 1 миллион 353 тысячи рублей, а топовая модификация оценивается в 1 миллион 483 тысячи рублей.
На российском рынке спорткупе предлагается в одном из семи цветов окраски кузова: красном, черном, синем, белом, серебристом, оранжевом и сером. При этом первый из них является базовым, а за остальные требуется доплата в 14 тысяч рублей.
Фото: Toyota
Модель доступна в трех комплектациях "Элеганс", "Престиж" и "Люкс". Оснащение последних двух ничем не отличается. Единственная разница, что "Престиж" предлагается только с "механикой", а "Люкс" — с "автоматом".
Toyota GT 86 оснащается 200-сильным двухлитровым оппозитным двигателем с непосредственным впрыском топлива, способным работать в паре с шестиступенчатой механической или шестидиапазонной автоматической коробкой передач.
Комплектации и цены
|МТ
|АТ
|Элеганс
|от 1 353 000 рублей
|--
|Престиж
|от 1 412 000 рублей
|--
|Люкс
|--
|от 1 483 000 рублей
Базовая комплектация "Элеганс"
|Легкосплавные диски с шинами 215/45R17
|Боковые зеркала в цвет кузова с обогревом и электроприводом складывания
|Обивка сидений тканью
|Спортивные сиденья с увеличенной боковой поддержкой
|Электростеклоподъемники с функцией поднятия/опускания стекла однократным нажатием
|Складывающееся заднее сиденье
|Датчик света
|Двухзонный климат контроль
|Салонное зеркало (безрамное) заднего вида с автоматическим затемнением
|Круиз-контроль
|Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя "Smart Entry & Push Start"
|Аудио система CD/MP3/WMA
|6,1-дюймовый цветной дисплей на центральной консоли
|6 динамиков
|Антиблокировочная тормозная система (ABS)
|Система курсовой устойчивости (VSC)
|Задний межколесный дифференциал повышенного трения (LSD)
|Фронтальные подушки безопасности
|Боковые подушки безопасности
|Шторки безопасности
|Коленная подушка безопасности для водителя
Топовая комплектация "Люкс"
|Подрулевые лепестки переключения передач
|Подогрев передних сидений
|Обивка сидений кожей