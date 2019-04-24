Toyota снимет с конвейера Mark X. Наследника у него не будет

«Финальную» спецверсию от обычных машин можно отличить по темной решетке радиатора, 18-дюймовым хромированным дискам, двухцветной отделке интерьера кожей и алькантарой, дополненной красной прострочке некоторых элементов. Автомобили можно будет заказать в одном из трех цветов: белом или черном перламутре, а также серебристом.
Седан будет доступен в двух модификациях – с задним и полным приводом. Модель оснащается 203-сильным шестицилиндровым атмосферником 2.5, работающим в паре с шестиступенчатым «автоматом».
Цена на прощальную спецверсию начинаются от 3 331 800 иен (около 1,9 миллиона рублей).
Автомобили семейства Mark присутствуют в семействе Toyota уже почти 50 лет. Первая модель появилась в 1968 году – это был седан Toyota Corona Mark II. В разные годы в линейку входили как седаны, так и универсалы, и купе. Нынешний вариант «Марка», одиннадцатого поколения, выпускается с 2009 года. За прошедшие 10 лет машина перенесла две рестайлинга.
С конвейера модель сняли из-за падения спроса на большие седаны в Японии.