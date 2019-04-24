Toyota снимет с конвейера Mark X. Наследника у него не будет

Автомобили семейства Mark присутствуют в семействе Toyota уже почти 50 лет. Первая модель появилась в 1968 году – это был седан Toyota Corona Mark II. В разные годы в линейку входили как седаны, так и универсалы, и купе. Нынешний вариант «Марка», одиннадцатого поколения, выпускается с 2009 года. За прошедшие 10 лет машина перенесла две рестайлинга.