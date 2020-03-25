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13:48

Стала известна дата выхода преемника Toyota GT86

Также известны даты выхода внедорожников Toyota Tundra, Sequoia и 4Runner, и минивэна Sienna

Анастасия Дубина
В Сети рассекретили «дорожную карту» компании Toyota — внутренний документ с планом по выводу на рынок новых моделей. Благодаря этой утечке, теперь есть информация о сроках появления на рынке преемника модели GT86, внедорожников Toyota Tundra, Sequoia и 4Runner, а также минивэна Sienna и неизвестного кроссовера.

Фотографии с презентации опубликовал инстаграм-аккаунт @allcarnews. На слайдах указано, что преемником Toyota GT86 летом 2021 года станет спорткупе под названием GR86, разработка которого будет осуществляется совместно с Subaru. Помимо сохранившегося заднего привода, автомобиль получит турбомотор мощностью 259 лошадиных сил.

Помимо этого, в конце 2021 года японский бренд обновит пикап Tundra. Это станет уже третьим рестайлингом модели, выпускаемой с 2006 года. Следующее поколение пикапа лишится 5,7-литровой атмосферной «восьмерки». Его заменит двигатель V6 с двойным турбонаддувом и гибридными технологиями. Также в виде гибридов осенью 2020 года Toyota планирует выпустить новый минивэн Sienna, а также неизвестный кроссовер, название которого пока не раскрывается. А на 2022 год, судя по кадрам, у японского автопроизводителя запланирован выход обновленных внедорожников Sequoia и 4Runner.

Стоит отметить, что недавно Toyota представила эксклюзивную версию спорткупе GT 86, предназначенную исключительно для японского рынка. Автомобиль полностью черного цвета, получивший название GT Black Limited будет выпущен всего в 86 экземплярах.