Стала известна дата выхода преемника Toyota GT86

Помимо этого, в конце 2021 года японский бренд обновит пикап Tundra. Это станет уже третьим рестайлингом модели, выпускаемой с 2006 года. Следующее поколение пикапа лишится 5,7-литровой атмосферной «восьмерки». Его заменит двигатель V6 с двойным турбонаддувом и гибридными технологиями. Также в виде гибридов осенью 2020 года Toyota планирует выпустить новый минивэн Sienna, а также неизвестный кроссовер, название которого пока не раскрывается. А на 2022 год, судя по кадрам, у японского автопроизводителя запланирован выход обновленных внедорожников Sequoia и 4Runner.