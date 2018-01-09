Беспилотник Toyota: магазин, грузовая платформа и мобильная гостиница

Компания Toyota на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе представила беспилотную платформу-сервис e-Palette, которая станет частью мобильной экосистемы, состоящей из программных и аппаратных решений для бизнес-партнеров марки. Разработка транспортного средства велась в сотрудничестве с Amazon, DiDi (китайский сервис пассажирских перевозок), Mazda, Pizza Hut и Uber.

Выпускать e-Palette планируется в трех размерах длиной от четырех до семи метров. По замыслу разработчиков, это позволит компаниям наиболее эффективно использовать возможности масштабируемой платформы. В зависимости от задачи, установленный на беспилотник кузов может выполнять функцию грузового или пассажирского модуля.

При этом производитель рассматривает различные сценарии использования e-Palette — от райдшеринга и передвижных магазинов до мобильных гостиниц и беспилотных фургонов доставки.

Источник видео: toyota.com

Программное обеспечение, разработанное Toyota для e-Palette, позволит партнерам компании устанавливать на транспортное средство собственные автопилоты, а также системы контроля и управления парком беспилотников. Обновление встроенного ПО будет осуществляться «по воздуху».

Начало тестирование новой платформы запланировано на 2020 год.

Ранее подобную разработку — передвижную платформу Snap — представила швейцарская компания Rinspeed. Snap — это «скейтборд», на который можно установить различные типы кузова: жилой модуль, мобильный офис или грузовой контейнер.