У «Тойоты» появился собственный Нюрбургринг

Закольцованная трасса находится в самом центре технического центра. Она действительно напоминает Нюрбургринг и состоит из большого количества поворотов с перепадом высот до 75 метров. Протяженность тестового участка — 5,3 километра.
Постройка Toyota Technical Center Shimoyama будет завершена в 2023 году. На территории комплекса, который занимает 650 гектаров. Помимо «Нюрбургринга», будут построены скоростной испытательный полигон и несколько участков, имитирующие дорожное покрытие в разных странах. Кроме того, в восточной части центра будут возведены объекты для опытно-конструкторских работ.
Нюрбургринг — гоночная трасса в Германии, где автопроизводители часто тестируют новые автомобили. Ее длина — 20,8 километра. Это один из самых сложных и извилистых треков в мире: здесь 370 поворотов, а перепад высот достигает 300 метров.