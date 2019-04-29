У «Тойоты» появился собственный Нюрбургринг

Постройка Toyota Technical Center Shimoyama будет завершена в 2023 году. На территории комплекса, который занимает 650 гектаров. Помимо «Нюрбургринга», будут построены скоростной испытательный полигон и несколько участков, имитирующие дорожное покрытие в разных странах. Кроме того, в восточной части центра будут возведены объекты для опытно-конструкторских работ.