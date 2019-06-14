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18:46

«Тойоты» научатся самостоятельно глушить двигатель

Компания рассказала о двух новых системах безопасности

Компания Toyota рассказала о новых системах безопасности, которые скоро должны появиться на автомобилях марки. Они разработаны специально для забывчивых водителей.
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Первая электронная новинка под названием «Auto Shut Off» появится на «Тойотах» 2020 модельного года, которые продаются на американском рынке. Она будет автоматически глушить двигатель через определенный промежуток времени, чтобы помочь тем водителям, кто может припарковать машину и уйти, забыв выключить мотор. Это поможет не только экономить топливо, но и, например, избежать отравления угарным газом, если автомобиль стоит в гараже.

Система также сможет отправлять на смартфон владельца оповещения о продолжительной работе двигателя и своей работе.

Вторая новинка – «Automatic Park» появится на моделях, оснащенных электронным стояночным тормозом. Она автоматически включит ручник, если водитель забыл перевести рычаг коробки в «паркинг», выйдя из машины.

Появятся ли эти функции на «Тойотах» в других странах, пока не уточняется.

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