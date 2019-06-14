«Тойоты» научатся самостоятельно глушить двигатель

Первая электронная новинка под названием «Auto Shut Off» появится на «Тойотах» 2020 модельного года, которые продаются на американском рынке. Она будет автоматически глушить двигатель через определенный промежуток времени, чтобы помочь тем водителям, кто может припарковать машину и уйти, забыв выключить мотор. Это поможет не только экономить топливо, но и, например, избежать отравления угарным газом, если автомобиль стоит в гараже.