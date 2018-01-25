Десятилетний китаец с друзьями разбил 30 новых электрокаров на 30 000 долларов

Группа детей под руководством 10-летнего мальчика в китайском городе Чунцин разбила 30 новых электромобилей, стоявших на парковке дилерского центра. Общая сумма ущерба составила 31 000 долларов. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

В начале января в полицию обратился один из местных продавцов автомобилей, сообщивший что на его стоянке разбили три десятка автомобилей. В течение недели правоохранительные органы изучали обстоятельства случившегося и вышли на 10-летнего мальчика.

Пойманный признался, что любил ходить на стоянку, чтобы играть там. Он обнаружил, что автомобили на парковке были открыты и в них находились ключи. После этого он взял одну из машин, чтобы прокатиться. По его словам, ездить он научился, глядя на то, как это делают взрослые.

Потом юноша позвал на стоянку своих друзей, показал им, как управлять автомобилями и они начали играть с ними вместе. Одна из забав предполагала столкновение машин друг с другом.

Дилер намерен потребовать компенсацию ущерба у родителей провинившихся, ни один из которых во время игр с электромобилями не пострадал. Дети раскаялись в содеянном.

В апреле 2017 года восьмилетний мальчик из Огайо научился управлять автомобилем при помощи видео на YouTube. После этого он взял четырехлетнюю сестру и вместе с ней поехал на машине родителей, которые в этот момент спали, в ресторан быстрого питания. До кафе дети добрались без проблем, хотя на маршруте были повороты, но около общепита их встретил друг семьи.

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