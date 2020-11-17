В России отзывают более 69 тысяч автомобилей Toyota и Lexus

Речь идет о шести моделях Toyota (Alphard, Camry, Fortuner, Highlander, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200), а также об 11 моделях Lexus и их модификациях (ES 350, GS 250, GS 350 и GS 450H, GX 460, IS 200T, LC 500, LS 350, LS 460, LS 500 и LS 600H, LX 570, NX 200T, RC 200T, RC 350, RX 200T, RX 350, RX 350L и RX 450H, а также ES 200 и ES 250).

Существует вероятность того, что на перечисленных автомобилях, выпущенных за последние семь лет, в топливных насосах низкого давления может быть установлена недостаточно плотная крыльчатка, которая рискует расклеиться. Это грозит тем, что топливо проникнет в материал крыльчатки, она деформируется или растрескается. В некоторых случаях может произойти контакт крыльчатки с корпусом топливного насоса, что в свою очередь может повлиять на его работоспособность.

Если это произойдет, то на панели приборов загорится Check Engine, указывающий на неисправность двигателя, а также другие индикаторы. Сам двигатель может работать неравномерно. В отдельных ситуациях мотор может заглохнуть во время движения, что повышает риск возникновения аварийной ситуации.

Проверить, попадает ли автомобиль под отзыв, можно по списку VIN-номеров, приведенного на сайте Росстандарта. На указанных машинах бесплатно заменят топливным насос. Отзывная кампания стартует 18 ноября 2020 года.