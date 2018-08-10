Американцы построили «Хаммер» для трека

Стандартный мотор — дизель 6.6 Duramax V8 — получил отдельный пакет доработок, который увеличил его мощность до 800 лошадиных сил и 2034 Нм крутящего момента. Именно для тестирования и финальной доводки этого агрегата и создавался «трековый» Hummer. По словам представителя MSA, предлагать такие машины клиентам они не планируют.