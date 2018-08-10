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15:38

Американцы построили «Хаммер» для трека

Внедорожник оснастили 800-сильным дизельным двигателем

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Американское ателье Mil-Spec Automotive (MSA) построило трековую версию Hummer H1. Внедорожнику полностью поменяли подвеску, уменьшили дорожный просвет, а также доработали дизель Duramax V8.

Основой для проекта постройки трекового «Хаммера» стал четырехдверный пикап с мягким верхом образца 1987 года. Ради улучшения ездовых характеристик внедорожнику изменили геометрию подвески, установили регулируемые стойки с жесткими пружинами и на 179 миллиметров уменьшили дорожный просвет. Встроенную тормозную систему при этом оборудовали шестипоршневыми суппортами, а колеса обули в низкопрофильные Pirelli P-Zero.

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Стандартный мотор — дизель 6.6 Duramax V8 — получил отдельный пакет доработок, который увеличил его мощность до 800 лошадиных сил и 2034 Нм крутящего момента. Именно для тестирования и финальной доводки этого агрегата и создавался «трековый» Hummer. По словам представителя MSA, предлагать такие машины клиентам они не планируют.

Ранее MSA представила Hummer H1 c двойной пневмосистемой. Внедорожник оснастили сделанной на заказ подвеской, высоту которой можно регулировать в пределах 180 миллиметров, а также пневматическими креслами с электрорегулировками, подогревом и вентиляцией. Дорожный просвет машины составляет 457 миллиметра, глубина преодолеваемого брода — 106,68 сантиметра.

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