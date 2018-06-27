Самый мощный и быстрый Jeep Grand Cherokee приехал в Россию

Марка Jeep привезла в Россию самую мощную и быструю модификацию Grand Cherokee — Trackhawk. 717-сильный внедорожник, способный по своим динамическим характеристикам конкурировать с Lamborghini Urus, оценили минимум в 8,2 миллиона рублей.

Под капотом Jeep Grand Cherokee Trackhawk установлена 6,2-литровая компрессорная «восьмерка» HEMI, которая выдает 717 сил и 875 Нм крутящего момента. Двигатель совмещен с восьмидиапазонным «автоматом» и полноприводной трансмиссией Quadra-Trac, лишенной понижающего ряда.

На разгон до «сотни» внедорожник тратит 3,7 секунды – на 0,1 секунды больше, чем Urus. Максимальная скорость — 289 километров в час.

В список оснащения «горячего» Grand Cherokee входит заниженная на 25 миллиметров адаптивная подвеска с амортизаторами Bilstein, дифференциал с электронной блокировкой, функция лаунч-контроля, система выбора режимов работы управляющей электроники, тормозные механизмы Brembo с шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми сзади.

Более спокойную версию Grand Cherokee — SRT — можно приобрести за 5 520 000 рублей. Такая машина оснащена 6,4-литровым двигателем V8, отдача которого составляет 468 лошадиных сил и 624 Нм крутящего момента. Grand Cherokee SRT разгоняется до 100 километров в час за пять секунд. Максимальная скорость составляет 257 километров в час.