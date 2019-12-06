Художник сделал из песка скульптуру гигантской пробки

Одна из проблем, которые художник хотел поднять с помощью этой работы, является перегруженность трасс в Майами и в остальных крупных городах. Расположение «пробки» на побережье тоже довольно символично — пляжи раньше были экологически-чистыми зонами отдыха, но сейчас большинство из них перегружены людьми, а кроме того туда получили доступ автомобилисты.