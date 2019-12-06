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19:30

Художник сделал из песка скульптуру гигантской пробки

На подготовку и строительство ушло около двух лет

Анастасия Дубина
Художник из Аргентины Леонардо Эрлих воссоздал на побережье океана в Майами автомобильную пробку на 66 машин из песка. Инсталляцию он назвал «Порядок значимости» (Order of Importance).

Эта работа на сегодняшний день является самой масштабной из всех, когда-либо созданных художником. В общей сложности Эрлих потратил около двух лет на подготовку и создание инсталляции, которая обошлась ему примерно в миллион долларов. Для строительства автомобильной пробки в натуральную величину потребовалось около 330 тонн песка.

Одна из проблем, которые художник хотел поднять с помощью этой работы, является перегруженность трасс в Майами и в остальных крупных городах. Расположение «пробки» на побережье тоже довольно символично — пляжи раньше были экологически-чистыми зонами отдыха, но сейчас большинство из них перегружены людьми, а кроме того туда получили доступ автомобилисты.

Видео: designboom

Также работа призвана обратить внимание на проблему изменения климата — многие автомобили наполовину погружены в песок. По задумке автора такой ход должен указать людям на проблему повышения уровня океана, которое связано с глобальным потеплением.