Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
17:38

В России пешеходам позволят управлять светофорами

Они смогут продлевать время работы зеленого сигнала на переходах

© pixabay.com
Уже в следующем году Центр организации дорожного движения намерен перенастроить светофоры в Москве таким образом, чтобы пешеходы могли продлевать время работы зеленого сигнала при переходе дороги. Это можно будет сделать с использованием социальных карт.

Согласно идее ЦОДД, если к регулируемому пешеходному переходу подходит маломобильный гражданин, он может приложить социальную карту к терминалу, встроенному в кнопку перехода, после чего время работы зеленого сигнала светофора увеличится. В эфире радиостанции «Говорит Москва» заместитель руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков отметил, что подобный эксперимент уже проводился.

Кроме того, Горшков рассказал об «умных» светофорах, которые «позволяют любому автобусу, троллейбусу или трамваю проезжать перекрестки быстрее». Пилотный проект запускался в Зеленограде и был признан удачным. До конца текущего года в городе завершится монтаж интеллектуальной системы на 100 перекрестках, а в следующем году их количество достигнет 560.

В начале осени в столице установили 27 новых комплексов фиксации нарушений ПДД. Камеры в том числе следят за соблюдением правил проезда перекрестков (выезд за стоп-линию и проезд на запрещающий сигнал светофора) и за скоростным режимом.

Источник: Говорит Москва