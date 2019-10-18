В России пешеходам позволят управлять светофорами

Согласно идее ЦОДД, если к регулируемому пешеходному переходу подходит маломобильный гражданин, он может приложить социальную карту к терминалу, встроенному в кнопку перехода, после чего время работы зеленого сигнала светофора увеличится. В эфире радиостанции «Говорит Москва» заместитель руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков отметил, что подобный эксперимент уже проводился.

Кроме того, Горшков рассказал об «умных» светофорах, которые «позволяют любому автобусу, троллейбусу или трамваю проезжать перекрестки быстрее». Пилотный проект запускался в Зеленограде и был признан удачным. До конца текущего года в городе завершится монтаж интеллектуальной системы на 100 перекрестках, а в следующем году их количество достигнет 560.