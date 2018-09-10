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17:23

Пикап Ford F-150 Raptor получил внедорожный круиз-контроль

Система под названием Trail Control поможет самостоятельно выбираться из песка

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Экстремальный пикап Ford F-150 Raptor получил новую функцию. Машины 2019 модельного года отныне оснащаются внедорожным круиз-контролем Trail Control, контролирующим положение дросселя и тормозное усилие на каждом из колес для безопасного прохождения сложных участков пути.

Trail Control также будет доступен для пикапа Ranger, продажи которого начнутся в начале следующего года.

Trail Control работает на скорости от одной до 20 миль в час (от 1,6 до 32 километров в час). Его интеллектуальный блок управления, основываясь на показаниях датчиков, способен направлять крутящий момент на колеса с наибольшим сцеплением, а также избирательно применяет тормозное усилие, чтобы избежать заноса пикапа при спуске.

Видео: Ford

Также система помогает в случае застревания выбираться из песка. Это происходит как у Toyota, оснащенных внедорожным круиз-контролем Crawl Control: путем регулировки подачи момента на колеса и их выборочного торможения.

Работа системы Crawl Control на Toyota Tacoma.

В мае F-150 Raptor получил адаптивную подвеску с электронноуправляемыми амортизаторами Fox Racing, снабженными технологией Live Valve. Они могут менять жесткость в зависимости от дорожных условий, а также определять отрыв передних колес от земли и предотвращать удары днищем при приземлении.

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