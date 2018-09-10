Пикап Ford F-150 Raptor получил внедорожный круиз-контроль

Trail Control работает на скорости от одной до 20 миль в час (от 1,6 до 32 километров в час). Его интеллектуальный блок управления, основываясь на показаниях датчиков, способен направлять крутящий момент на колеса с наибольшим сцеплением, а также избирательно применяет тормозное усилие, чтобы избежать заноса пикапа при спуске.