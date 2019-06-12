Американцы сделали трейлер с бензопилой

Одноосный трейлер, как уверяет производитель, позволит забраться «туда, куда другие не посмеют». Для этого у него есть прочная стальная рама, алюминиевые колёса, небольшая кухня с бытовой техникой, розетка, 123-литровый резервуар для воды и бензопила Stihl. За дополнительную плату можно заказать электрическую плиту для приготовления пищи, большую палатку на крышу, в которой поместятся пять человек, холодильник и водонагреватель.
Также в списке опций есть резервуар для сжиженного газа, запасное колесо, лестница и лопата. Масса прицепа составляет 477 килограммов, дорожный просвет от земли до пола жилого отсека – 56 сантиметров. Для тех, кому нужно что-то попроще, Three Feathers Manufacturing предлагает облегчённую версию прицепа под названием «Поросёнок». У неё нет стен и окон – по сути, это лишь каркас с отсеками для хранения вещей и техники, а также раскладная палатка.