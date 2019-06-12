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16:00

Американцы сделали трейлер с бензопилой

В комплектацию прицепа входит бензопила, чтобы даже упавшее дерево не могло сбить вас с пути

Производитель трейлеров и прицепов Three Feathers Manufacturing из Орегона показал новую модель под названием Trail Head. Его стандартная комплектация включает кухню, резервуар для воды и даже бензопилу.
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Одноосный трейлер, как уверяет производитель, позволит забраться «туда, куда другие не посмеют». Для этого у него есть прочная стальная рама, алюминиевые колёса, небольшая кухня с бытовой техникой, розетка, 123-литровый резервуар для воды и бензопила Stihl. За дополнительную плату можно заказать электрическую плиту для приготовления пищи, большую палатку на крышу, в которой поместятся пять человек, холодильник и водонагреватель.

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Также в списке опций есть резервуар для сжиженного газа, запасное колесо, лестница и лопата. Масса прицепа составляет 477 килограммов, дорожный просвет от земли до пола жилого отсека – 56 сантиметров. Для тех, кому нужно что-то попроще, Three Feathers Manufacturing предлагает облегчённую версию прицепа под названием «Поросёнок». У неё нет стен и окон – по сути, это лишь каркас с отсеками для хранения вещей и техники, а также раскладная палатка.

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