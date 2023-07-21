Московские водители заплатили городу 50 миллионов рублей за аварии с трамваями

Московские водители заплатили городу 50 миллионов рублей за аварии с трамваямиВласти продолжают снижать вероятность ДТП с этим видом транспорта
Столичный Дептранс в 2023 году отсудил у водителей 49 миллионов рублей за ДТП с трамваями. По данным пресс-службы ведомства, с начала года суды вынесли 57 решений, обязывающих автовладельцев возместить причиненный ущерб. Кроме того, в эту сумму вошли издержки, которые город понес из-за нарушения движения рельсового транспорта. Власти подчеркнули, что в Москве продолжаются работы, нацеленные на снижение аварийности с трамваями.
В Дептрансе сообщили, что в суды поступают иски от юристов московского метрополитена во всех случаях, когда из-за личных автомобилей жителей городскому транспорту приходится простаивать. К таким ситуациям относятся аварии с вагонами трамваев, повреждение контактных сетей, а также, если автомобиль попросту застрянет на путях. При этом сумму убытков определяют с учётом количества отменённых рейсов, времени задержки и числа пассажиров, которые не смогли совершить поездки.
Власти продолжают выполнять работы по снижению аварийности с трамваями. В частности, в столице отделяют рельса от основного дорожного покрытия. Сегодня 70 процентов трамвайных путей уложены в обособленном виде. В будущем количество таких рельсов собираются довести до 80 процентов.
В июне прошлого года столичный водитель заплатил более 600 000 рублей за аварию с трамваем. В результате того ДТП городской транспорт простаивал около получаса.