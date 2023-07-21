Московские водители заплатили городу 50 миллионов рублей за аварии с трамваями

В Дептрансе сообщили, что в суды поступают иски от юристов московского метрополитена во всех случаях, когда из-за личных автомобилей жителей городскому транспорту приходится простаивать. К таким ситуациям относятся аварии с вагонами трамваев, повреждение контактных сетей, а также, если автомобиль попросту застрянет на путях. При этом сумму убытков определяют с учётом количества отменённых рейсов, времени задержки и числа пассажиров, которые не смогли совершить поездки.