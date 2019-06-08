Трампу заказали катафалков на миллион долларов

Мотивы выбора столь необычных средств передвижения вместо классических представительских седанов или лимузинов остаются загадкой. Так или иначе, но Белый дом арендовал для Дональда Трампа у частного ирландского бюро похоронных услуг JP Ward & Sons катафалки для короткой поездки президента в деревню Дунбег в графстве Клэр. Четыре роскошных автомобиля обошлись американскому бюджету почти в миллион — 935 033 доллара, если быть точным, или примерно по 72 640 долларов за каждый километр пути.

Администрацию Трампа эта сумма ничуть не смутила. Белый дом перевёл деньги за поездку четырьмя платежами, однако из аэропорта на встречу с премьер-министром Трамп почему-то отправился на бронированном внедорожнике Chevrolet Suburban Секретной службы, привезённом с собой из США, а затем и вовсе пересел на вертолёт. В июне 2013 года то же бюро похоронных услуг JP Ward & Sons сдавало автомобили в аренду для Барака Обамы, но тогда это обошлось всего в 114 000 долларов, причём за три дня.