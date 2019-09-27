Toyota подготовила 4Runner для внедорожных путешествий

Технически 4Runner Venture Edition повторят вездеход десятилетней давности — под капотом бензиновый двигатель объемом 4.0 литра мощностью 270 лошадиных сил. Коробка передач безальтернативна — 5-ступенчатый «автомат». Внедорожный арсенал состоит из полного привода part-time с жестко подключаемым передним мостом и двухступенчатого понижающего ряда в трансмиссии. Кроме того, Venture Edition оснащается функцией Crawl Control, позволяющей «ползти» по пересеченной местности с заданной скоростью.

Обновления электроники, характерные для 4Runner 2020 модельного года, присущи Venture Edition: развлекательный комплекс с 8-дюймовым экраном поддерживает Apple CarPlay, Android Auto и Amazon Alexa, а системы активной безопасности включают в себя ассистент контроля полосы, систему предотвращения столкновений, адаптивные фары и круиз-контроль.