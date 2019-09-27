Toyota подготовила 4Runner для внедорожных путешествий

Инженеры Toyota закрепили на крыше экспедиционный багажник из сверхпрочной стали площадью 1,6 квадратных метра и высотой 16,5 сантиметра. Если не обращать на него внимание, внешние отличия Venture Edition сводятся к штрихам: колесным дискам, корпусам зеркал заднего вида, дверным ручкам, логотипам Toyota и спойлеру черного цвета. За уют в салоне отвечают всепогодные резиновые коврики, а также сиденья TRD с электроприводом и подогревом.
Технически 4Runner Venture Edition повторят вездеход десятилетней давности — под капотом бензиновый двигатель объемом 4.0 литра мощностью 270 лошадиных сил. Коробка передач безальтернативна — 5-ступенчатый «автомат». Внедорожный арсенал состоит из полного привода part-time с жестко подключаемым передним мостом и двухступенчатого понижающего ряда в трансмиссии. Кроме того, Venture Edition оснащается функцией Crawl Control, позволяющей «ползти» по пересеченной местности с заданной скоростью.
Обновления электроники, характерные для 4Runner 2020 модельного года, присущи Venture Edition: развлекательный комплекс с 8-дюймовым экраном поддерживает Apple CarPlay, Android Auto и Amazon Alexa, а системы активной безопасности включают в себя ассистент контроля полосы, систему предотвращения столкновений, адаптивные фары и круиз-контроль.
Цены на 4Runner Venture Edition начинаются с отметки в 44 285 долларов США (около 2,85 миллиона рублей). Для сравнения обычный заднеприводный 4Runner оценивается в 36 тысяч долларов (около 2,3 миллиона рублей).