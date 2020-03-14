Chevrolet обновил трёхрядный кроссовер, который продаётся в России

В салоне обновлённый Traverse выделился комбинацией приборов с 8-дюймовым дисплеем: в центре внимания водителя цифровой спидометр, а сама «приборка» по архитектуре идентична используемой на Opel Insignia. Кроме того, доработана мультимедиасистема: развлекательный комплекс может взаимодействовать с гаджетами через Apple CarPlay и Android Auto.

Конфигурация салона сохранила вариативность: третий ряд сидений рассчитан на трёх пассажиров, а на втором ряду можно заказать и трёхместный диван, и «капитанские» раздельные кресла. Таким образом, 5,2-метровый кроссовер может перевезти до восьми человек, а сложенные спинки сидений образуют ровный пол.