Chevrolet обновил трёхрядный кроссовер, который продаётся в России

Визуально Chevrolet Traverse после рестайлинга можно отличить по более вытянутым фарам, иному переднему бамперу, рисунку задних фонарей, чёрной или медной вставке на хромированной планке крышки багажника и новому дизайну колёсных дисков.
Фото: Chevrolet Traverse Premier facelift
В салоне обновлённый Traverse выделился комбинацией приборов с 8-дюймовым дисплеем: в центре внимания водителя цифровой спидометр, а сама «приборка» по архитектуре идентична используемой на Opel Insignia. Кроме того, доработана мультимедиасистема: развлекательный комплекс может взаимодействовать с гаджетами через Apple CarPlay и Android Auto.
Конфигурация салона сохранила вариативность: третий ряд сидений рассчитан на трёх пассажиров, а на втором ряду можно заказать и трёхместный диван, и «капитанские» раздельные кресла. Таким образом, 5,2-метровый кроссовер может перевезти до восьми человек, а сложенные спинки сидений образуют ровный пол.
Фото: Chevrolet Traverse High Country facelift
В стандартное оснащение обновлённого Traverse входят системы автоматического торможения и контроля полосы, а также адаптивная полностью светодиодная оптика.
Фирма Chevrolet не сообщает о гамме силовых агрегатов модели после рестайлинга, так что перемен под капотом не ожидается. Вероятно, кроссовер сохранит безальтернативный 3,6-литровый V6 мощностью 314 лошадиных сил и крутящим моментом 360 Нм, а также 9-ступенчатый «автомат» и систему полного привода.
В Северной Америке обновлённые Chevrolet Traverse появятся в продаже в последнем квартале 2020 года. Цены пока не объявлены, но серьёзного удорожания относительно нынешней стартовой цены в 29 800 долларов (2,16 миллиона рублей по текущему курсу) не ожидается, ведь тиражи кроссовера Chevrolet меньше, чем у ключевых конкурентов — Toyota Highlander и Ford Explorer.
В России Chevrolet Traverse тоже официально продаётся: цены на кроссоверы 2019 года выпуска с учётом спецпредложений стартуют с 3 миллионов 140 тысяч рублей. Хотя спрос невысок, и за 2019 год американская марка продала в России всего 319 Traverse, в 2021 году в нашу страну наверняка привезут обновлённую модель вседорожника.