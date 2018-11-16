Toyota показала Camry и Avalon с заводским тюнингом

Toyota Camry TRD и Avalon TRD укомплектованы 3,5-литровым V6, отдача которого составляет 305 лошадиных сил и 361 Нм момента. Агрегат работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом», оснащенным спортрежимом и подрулевыми лепестками.

В американской линейке Toyota также есть доработанные Toyota Racing Developmen пикапы и внедорожники. Это Tacoma, Tundra и 4Runner серии TRD Pro. В зависимости от модели автомобили оснащаются амортизаторами Fox, лифт-комплектом подвески, алюминиевой защитой и облегченными колесами.