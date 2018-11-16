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12:42

Toyota показала Camry и Avalon с заводским тюнингом

Седаны получили пакет доработок от подразделения Toyota Racing Development

Компания Toyota представила Camry и Avalon с заводским тюнингом от автоспортивного подразделения Toyota Racing Development. TRD-версии седанов получили новый аэродинамический обвес, особые настройки подвески и эксклюзивную отделку салона.

Оба седана предложены с обвесом, разработанным заводской дизайн-студией Calty. В его состав входит передний сплиттер, боковые юбки, задний спойлер и диффузор. Отличить Camry TRD и Avalon TRD также можно по красным тормозным суппортам, 19-дюймовым колесам и глянцевой черной решетке радиатора.

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Машины оснастили укороченными и более жесткими пружинами, новыми стабилизаторами, особыми амортизационными стойками, выхлопной системой TRD, усиленными тормозами с дисками большего диаметра и двухпоршневыми суппортами. Интерьер седанов украсили кожаным рулем с красной прострочкой, логотипами TRD на селекторе КПП и ковриках, а также сиденьями с отделкой материалом SofTex.

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Toyota Camry TRD и Avalon TRD укомплектованы 3,5-литровым V6, отдача которого составляет 305 лошадиных сил и 361 Нм момента. Агрегат работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом», оснащенным спортрежимом и подрулевыми лепестками.

В американской линейке Toyota также есть доработанные Toyota Racing Developmen пикапы и внедорожники. Это Tacoma, Tundra и 4Runner серии TRD Pro. В зависимости от модели автомобили оснащаются амортизаторами Fox, лифт-комплектом подвески, алюминиевой защитой и облегченными колесами.

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