Toyota показала Camry и Avalon с заводским тюнингом

Оба седана предложены с обвесом, разработанным заводской дизайн-студией Calty. В его состав входит передний сплиттер, боковые юбки, задний спойлер и диффузор. Отличить Camry TRD и Avalon TRD также можно по красным тормозным суппортам, 19-дюймовым колесам и глянцевой черной решетке радиатора.
Машины оснастили укороченными и более жесткими пружинами, новыми стабилизаторами, особыми амортизационными стойками, выхлопной системой TRD, усиленными тормозами с дисками большего диаметра и двухпоршневыми суппортами. Интерьер седанов украсили кожаным рулем с красной прострочкой, логотипами TRD на селекторе КПП и ковриках, а также сиденьями с отделкой материалом SofTex.
Toyota Camry TRD и Avalon TRD укомплектованы 3,5-литровым V6, отдача которого составляет 305 лошадиных сил и 361 Нм момента. Агрегат работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом», оснащенным спортрежимом и подрулевыми лепестками.
В американской линейке Toyota также есть доработанные Toyota Racing Developmen пикапы и внедорожники. Это Tacoma, Tundra и 4Runner серии TRD Pro. В зависимости от модели автомобили оснащаются амортизаторами Fox, лифт-комплектом подвески, алюминиевой защитой и облегченными колесами.