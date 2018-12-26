На продажу выставили дорожный «самолет» Domino's для доставки пиццы

Постройкой машин занималась ныне несуществующая Tritan Ventures из Мичигана. Сначала прототипы хотели протестировать в нескольких ресторанах Domino’s, а в случае успеха распространить их по всей сети как инновационное средство доставки.
Заднеприводный Tritan A2 оснащался 440-кубовым роторным двигателем Syvaro мощностью 30 лошадиных сил. С нуля до ста километров в час автомобильчик разгонялся за 17 секунд, а его максимальная скорость не превышала 153 километров в час. Доступ в кабину осуществлялся через сдвижной фонарь, как у настоящих самолетов.
Всего известно о семи сохранившихся экземплярах Tritan A2: два находятся в частной коллекции, три — в музеях США и Японии, а статус еще двух пока неизвестен. Продавец хочет получить за трехколесник 23 тысячи долларов (около 1,6 миллиона рублей).