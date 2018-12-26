На продажу выставили дорожный «самолет» Domino's для доставки пиццы

Всего известно о семи сохранившихся экземплярах Tritan A2: два находятся в частной коллекции, три — в музеях США и Японии, а статус еще двух пока неизвестен. Продавец хочет получить за трехколесник 23 тысячи долларов (около 1,6 миллиона рублей).