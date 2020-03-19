Суперкар Tritium предложит безграничные возможности персонализации

Детали проекта Tritium пока не раскрываются. По неофициальной информации, в конструкции суперкара использованы легкие сплавы и углеволоконные композиты, наподобие тех, что применяются в Формуле-1. Особенностью «Трития» станут быстросъемные внешние панели, которые при необходимости можно будет заменить на новые. Покупателям обещают круглосуточный доступ к сладу запчастей и невиданную программу персонализации, предполагающую выбор оформления любого элемента экстерьера.
Мощность силовой установки финского суперкара составляет 500 киловатт (680 лошадиных сил). Емкость батареи неизвестна, но сайт Caradisiac.com пишет о запасе хода в 300 километров. Тираж Tritium не превысит 11 экземпляров, а цена каждого составит приблизительно 1,1 миллиона евро, что эквивалентно 95 миллионам рублей.
Ближайшим соперником «Трития» может стать британский электрокар Apex AP-0. Силовая установка «Апекса» состоит из смонтированного на задней оси электромотора и литий-ионной батареи на 90 киловатт-часов. Электромотор выдает 658 лошадиных сил и 580 Нм крутящего момента, разгоняя трек-кар до «сотни» за 2,3 секунды. Правда, без подзарядки британец проедет больше — 515 километров (WLPT).