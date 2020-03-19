Суперкар Tritium предложит безграничные возможности персонализации

Детали проекта Tritium пока не раскрываются. По неофициальной информации, в конструкции суперкара использованы легкие сплавы и углеволоконные композиты, наподобие тех, что применяются в Формуле-1. Особенностью «Трития» станут быстросъемные внешние панели, которые при необходимости можно будет заменить на новые. Покупателям обещают круглосуточный доступ к сладу запчастей и невиданную программу персонализации, предполагающую выбор оформления любого элемента экстерьера.