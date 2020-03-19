Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
12:42

Суперкар Tritium предложит безграничные возможности персонализации

Дебютная модель финской Tritium Automotive выйдет тиражом в 11 экземпляров

Алексей Носаченко, Алексей Носаченко
Финский стартап Tritium Automotive запустит в мелкую серию электрический суперкар с «безграничными возможностями персонализации». Новинка, публичный дебют которой состоится в июне на выставке Top Marques в Монако, оценивается в 1,1 миллиона евро.

Детали проекта Tritium пока не раскрываются. По неофициальной информации, в конструкции суперкара использованы легкие сплавы и углеволоконные композиты, наподобие тех, что применяются в Формуле-1. Особенностью «Трития» станут быстросъемные внешние панели, которые при необходимости можно будет заменить на новые. Покупателям обещают круглосуточный доступ к сладу запчастей и невиданную программу персонализации, предполагающую выбор оформления любого элемента экстерьера.

Мощность силовой установки финского суперкара составляет 500 киловатт (680 лошадиных сил). Емкость батареи неизвестна, но сайт Caradisiac.com пишет о запасе хода в 300 километров. Тираж Tritium не превысит 11 экземпляров, а цена каждого составит приблизительно 1,1 миллиона евро, что эквивалентно 95 миллионам рублей.

Ближайшим соперником «Трития» может стать британский электрокар Apex AP-0. Силовая установка «Апекса» состоит из смонтированного на задней оси электромотора и литий-ионной батареи на 90 киловатт-часов. Электромотор выдает 658 лошадиных сил и 580 Нм крутящего момента, разгоняя трек-кар до «сотни» за 2,3 секунды. Правда, без подзарядки британец проедет больше — 515 километров (WLPT).