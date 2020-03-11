Volkswagen вывел на рынок кроссовер-кабриолет T-Roc

Открытая версия кроссовера дебютировала летом прошлого года. В ходе превращения в кабриолет T-Roc лишился задних дверей и обзавелся тканевой складкой крышей на четырех поперечинах, которую можно опустить и поднять всего за 30 секунд на скорости до 30 километров в час. Процесс запускается как с кнопки на центральном тоннеле, так и брелока. Колесную базу пришлось увеличить на 40 миллиметров, чтобы организовать место для крыши в сложенном виде, а сзади установить дугу безопасности. В результате доработок габариты T-Roc изменились: он стал длиннее и ниже кроссовера с обычной крышей, а объем багажника сократился с 445 до 284 литров.