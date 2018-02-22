Электрический кроссовер протащил за собой фуру по снегу

Пульс

Tesla Model X отбуксировал 43-тонный грузовик с прицепом

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22 февраля 2018

Электрический кроссовер Tesla Model X отбуксировал 43-тонный грузовик с прицепом. Ролик с экспериментом опубликован на канале пользователя Bjørn Nyland на YouTube.

Для заезда использовался электрический кроссовер в модификации P90D c 670-сильным двигателем. Буксировка происходила на снежном покрытии. Коробка передач фуры была в «нейтрали».

Видео пользователя Bjørn Nyland с сайта youtube.com

Похожий случай произошел в США в начале года. Тогда Tesla Model X отбуксировал застрявший на обледенелой дороге тягач Volvo.

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Теги:
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