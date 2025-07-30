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Опубликовано 30 июля 2025, 20:00
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Грузовики четырех марок из Китая признали опасными. Продажи запрещены

Машины не соответствуют принятым в России требованиям, заявили в Росстандарте
В России запретили продавать несколько китайских грузовиков. Росстандарт отозвал Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) и Одобрения типа шасси девяти моделей марок Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что грузовики «представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей, так и других участников дорожного движения».
Foton BJ4189
Foton BJ4189
© Foton
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Под запретом оказались Dongfeng типаDFH 4180, Foton типаBJ4189, FAW типа CA4250, CA4180, Sitrak типа ZZHS, а также шасси Foton типа M4L.Помимо этого, Росстандарт запретил выпускать в обращение в России Dongfeng типа DFH 5200B, Foton типа H5 и FAW типа JH6-B 8X4. Документы на последние были получены в других странах Евразийского экономического союза.

Причиной отзыва документов стали «серьезные нарушения обязательных требований, выявленные в ходе проверок». Выяснилось, что машины представляют опасность на дороге, причем как для водителей, так и для других участников движения, включая пешеходов.

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Так, у грузовиков нашли проблемы с эффективностью тормозной системы, уровнем шума, идентификацией рычагов управления и системой экстренного вызова. Кроме того, в Росстандарте нашли несоответствие требованиям креплений ремней безопасности, установки сидений, норм выбросов и другого.

Если китайские марки хотят вернуть машины на рынок, им придется устранить нарушения и отозвать уже проданную технику.

Китайские грузовики запрещают в России не впервые. В феврале с продажи сняли самосвалы-бестселлеры Shacman SX3258, обнаружив несоответствие целому ряду обязательных требований. В Росстандарте отмечали, что китайская сторона могла обмануть регулятора, специально подготовив грузовик для получения ОТТС.