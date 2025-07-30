Грузовики четырех марок из Китая признали опасными. Продажи запрещены

Под запретом оказались Dongfeng типаDFH 4180, Foton типаBJ4189, FAW типа CA4250, CA4180, Sitrak типа ZZHS, а также шасси Foton типа M4L.Помимо этого, Росстандарт запретил выпускать в обращение в России Dongfeng типа DFH 5200B, Foton типа H5 и FAW типа JH6-B 8X4. Документы на последние были получены в других странах Евразийского экономического союза.

Причиной отзыва документов стали «серьезные нарушения обязательных требований, выявленные в ходе проверок». Выяснилось, что машины представляют опасность на дороге, причем как для водителей, так и для других участников движения, включая пешеходов.